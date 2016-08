Traumhaftes Wetter, gute Laune und High Fashion: Star-Designer Serhat Yilmaz feierte am Samstagabend am Starnberger See mit Familie und prominenten Gästen seine neue Kollektion. Die schönsten Bilder des Abends sehen Sie hier.

München - Am Samstagabend traf sich die Münchner Society im angesagten H'ugo's Beach Club Undosa am Starnberger See. Der Anlass: Eine Fashion Show von Star-Designer Serhat Yilmaz . Unter den Gästen waren Katja Burkard, Mirja du Mont, Inan Lima und Janin Ullmann, die auch ohne die Hilfe ihres Gatten Kostja die Moderation des Abends übernahm. Da das Motto “Strictly White” lautete, kamen die Promis ganz in weiß gekleidet.