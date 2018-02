Am Montag hatte Thomalla auf Instagram ein Bild gepostete, das ankündigte, dass sie sich bei 100.000 Likes ein Tattoo von Justin Bieber (23) tätowieren lassen werde. Dazu kommentierte sie, dass es bei 200.000 Likes Helene Fischer werden würde. Bei 500.000 wolle sie sich sogar ein Tattoo von Fischer und ihrem Partner Florian Silbereisen (36) stechen lassen. Die Tattoo-Challenge knackte die 200.000-Like-Marke und so entschieden die Instagram-Follower das Rennen für Helene Fischer.

Das könnte auch daran liegen, dass es Hilfe von dem Tattoo-Motiv selbst gab. Am Mittwoch forderte Helene Fischer ebenfalls via Instagram auf, bei der Challenge mitzumachen. "Wir helfen doch immer gerne... Last den Traum von Sophia Thomalla wahr werden! Ein Tattoo für die Ewigkeit", kommentierte Fischer ein Konzert-Video, in dem sie die Fans nochmal zum Abstimmen aufforderte.