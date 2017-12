Reichlich Schnee in den Bergen

In höheren Lagen und am Alpenrand hingegen gibt es so viel Schnee wie selten um diese Zeit. Zogen sich im vergangenen Jahr schmale, künstlich beschneite Pisten über grüne Hänge, sind dieses Jahr die Berge rundum schneebedeckt. Die Skigebiete können auf ein gutes Weihnachtsgeschäft hoffen. Auf Deutschlands höchstem Berg, der 2.962 Meter hohen Zugspitze, liegen 270 Zentimeter Schnee. "Das ist ein ordentlicher Wert", sagte Wolz. Im Tal in Garmisch-Partenkirchen wurden am Montag 30 Zentimeter Schnee gemessen, in Oberstdorf waren es sogar 80 Zentimeter.