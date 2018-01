Warnung vor Orkan

Das europäische Wettermodell berechnet für den kommenden Dienstag sogar eine Orkanlage. Demnach könnte es erneut in ganz Deutschland zu einem schweren Sturm kommen. "Diese Entwicklung sollte man in den nächsten Tagen genau im Auge behalten, denn das könnte recht gefährlich werden. Selbst für das Flachland werden nach aktuellem Stand für den Dienstagabend Spitzenböen bis 120 km/h berechnet", so Jung.