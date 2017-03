München - Der Frühling ist nun voll da und hat die Temperaturen deutlich in die Höhe getrieben. Schon am vergangenen Wochenende wurden Temperaturen bis zu 21 Grad gemessen. „Doch das war noch nicht alles. In dieser Woche wird es nochmal einen Tick wärmer. Donnerstag und Freitag klettern die Höchstwerte sogar deutlich über die 20-Grad-Marke", erklärt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net.