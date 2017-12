München - Der dicke Wintermantel kann am letzten Tag des Jahres im Schrank bleiben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, dürfte Silvester in weiten Teilen Deutschlands mild werden. Die Meteorologen erwarten bis zu 18 Grad am Oberrhein. Auch im restlichen Land wird es mit 7 Grad an der Ostsee und 16 Grad im Süden meist mild. Das wäre für Feuerwerk und andere Silvesterfeierlichkeiten im Freien sicher nicht schlecht, wären da nicht Dauerregen und starker Wind.