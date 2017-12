Die Wetteraussichten für München und das Umland

Mittwoch: Überwiegend heiter und trocken, im Laufe des Vormittags Bewölkungsverdichtung, zum Nachmittag hin einsetzender Regen oder Schneeregen, vor allem an den Alpen Schnee und Glätte, in Niederbayern bis zum Abend wolkig mit Auflockerungen und weitgehend trocken. Höchstwerte 3 Grad in Neuburg an der Donau, 7 Grad in Passau bis 11 Grad am Chiemsee. Schwacher, von Südost nach Südwest drehender Wind, an den Alpen zeitweise Föhn.