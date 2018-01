Sonntag, 21.01.2018 Am Sonntag an den Alpen besonders in Richtung Berchtesgadener Land anfangs noch kräftiger Schneefall, von der Donau her aber nachlassend und am Nachmittag meist ganz abklingend und oft Auflockerungen. Höchstwerte -2 bis +2 Grad, ab 800 Meter Dauerfrost. Schwacher, vorübergehend teils mäßiger West- bis Nordwestwind.