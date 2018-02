München - Zum Ende des Faschingstreibens zeigt sich in großen Teilen Bayerns die Sonne. Dennoch ist nach der bisher kältesten Nacht des Jahres am Aschermittwoch mit frostigen Temperaturen zu rechnen. Während die Münchner bei minus 8 Grad aus den Federn geschlüpft sind, wurden am MIttwochmorgen am Funtensee in den Berchtesgadener Alpen, der bekannt ist für seine Kälterekorde, sagenhafte minus 39,6 Grad gemessen.