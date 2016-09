Noch vor wenigen Tagen sagten einige Meteorologen in ihren Prognosen rund 29 Grad am Wiesn-Wochenende voraus . Nun ist allerdings klar, dass daraus leider nichts wird.

Bereits jetzt findet ein Wetterumschwung in München statt: Während am Donnerstag noch öfter die Sonne scheint, wird es bereits am Freitag deutlich kühler. Erste Schauer sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dann ab Samstag zu erwarten. Die Wiesn könnte heuer also ins Wasser fallen, zumindest das Anstich-Wochenende. Danach gibt es wohl nur noch vereinzelte Schauer, ab Donnerstag zeigt sich dann auch immer wieder mal die Sonne, die Temperaturen steigen leicht an.