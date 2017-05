München - Auch in den nächsten Tagen muss die Kleiderwahl kurzfristig erfolgen. Nach einem feucht-kühlen Start in den Mai ist auch in den kommenden Tagen keine stabile Wetterlage abzusehen. "Der Mai bekommt dieses Jahr offenbar kein Hoch – zumindest kein stabiles" erklärt Wetterexperte Jung von wetter.net. Heißt: Regen, Sonne, Wolken, Gewitter im Wechsel, die Temperaturen schwanken. Zumindest gibt es aber wohl keine drastischen Ausschläge mehr nach unten. Es bleibt tagsüber überall zweistellig.