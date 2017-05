München - Nach mehreren Tagen Dauerregen sagt die Sonne den Menschen in München am Mittwoch ein freundliches "Guten Tag". Immer mehr Münchner und Touristen fanden sich tagsüber in den Parks ein und ließen sich von der Sonne verzaubern. Auch die Surfer am Eisbach genossen das tolle Wetter und stürzten sich mutig in die Fluten.