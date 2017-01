Und frostig soll es zunächst weitergehen. "Der Dauerfrost bleibt und die Temperaturen werden mit minus sieben bis minus vier Grad tagsüber am Montag weiter sinken", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts in München. "Da sich auch die Sonne meist erst am Nachmittag zeigt, fühlt es sich noch kälter an". Nachts soll es bis zu eisigen minus 19 Grad runtergehen.