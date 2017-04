Zunehmend Wolken

Auch in Simbach am Inn war es mit 23,8 Grad ungewöhnlich warm. Am Sonntag gingen die Temperaturen zwar leicht zurück, mit 21 Grad in Regensburg war es aber weiter angenehm mild. Am Freitag waren im unterfränkischen Kitzingen sogar 25,6 Grad gemessen worden - ein sommerlicher Wert mitten im Frühling.

Allerdings trübten am Wochenende zunehmend Wolken das Bild. So war es etwa am Samstag in Kempten bei wolkenverhangenem Himmel deutlich kühler, dort wurden gerade einmal 13 Grad registriert. Für Sonntagabend wurden auch vereinzelt Gewitter erwartet.

Am Sonntag schon frischer

Am Samstag waren die höchsten Temperaturen laut DWD in Brandenburg gemessen worden: 25,4 Grad in Neißemünde (Ortsteil Coschen) sowie 25,3 Grad in Cottbus. Ab 25 Grad sprechen Meteorologen von einem "Sommertag".

Am Freitag hatten sogar fünf Orte in Deutschland erstmals in diesem Jahr Temperaturen von 25 Grad oder mehr erreicht, laut DWD war es mit 25,6 Grad im bayerischen Kitzingen am wärmsten. Am Sonntag war es dann aber überall schon deutlich frischer, wenn auch immer noch meist mild.

In einigen Regionen zogen Gewitter auf. Besonders heftigen Hagel und Starkregen hatte es bereits am Samstag in Niedersachsen gegeben. Vollgelaufene Keller wurden leergepumpt, auch Straßen und Unterführungen wurden überschwemmt.

