München - Lang hat's gedauert, aber dafür kam der Winter dann mit voller Macht. Tief Axel brachte in den letzten Wochen ordentlich Schnee, kalte Temperaturen und so einige Verkehrsprobleme. Auf den Straßen ging im Westen und Norden teilweise nicht mehr viel. Im Süden und auch lokal im Osten machte dagegen Schneefall zu schaffen. So wurden heute Morgen in München 14 Zentimeter gemessen.