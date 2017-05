Am Sonntag hatte es vor allem in Südbayern und in München zeitweise stark geregnet, besonders arg war der Dauerregen im Allgäu. Von Samstagabend bis Sonntagmittag fielen in Balderschwang nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes 43 Liter Regen pro Quadratmeter. In Oberstdorf waren es demnach 39 Liter. Und der Dauerregen soll zumindest zum Wochenanfang anhalten.