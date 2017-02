Zunächst gilt die Warnung bis Freitagvormittag.

Sturmtief "Thomas" wohl schwächer als "Lothar" und "Kyrill"

Allerdings wird das Sturmtief "Thomas" im langjährigen Vergleich voraussichtlich kein herausgehobener Spitzensturm.

Nach den Daten der Georisiko-Spezialisten beim Münchner Rückversicherungskonzern MunichRe seien die für Deutschland erwarteten Böen von bis zu 110 Kilometer pro Stunde bei weitem nicht so stark wie "Lothar" 1999 und "Kyrill" 2007, die schwersten Winterstürme der jüngeren Vergangenheit.

Die Forschungsabteilung der Münchner Rück für Georisiken sammelt und wertet weltweite Klima- und Wetterdaten der vergangenen Jahrzehnte aus.

"Die Wintersturmgefährdung in Europa hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht verändert, weder bei Häufigkeit noch bei den Stärken sind Trends zu erkennen", erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Donnerstag. "Lothar" und "Kyrill" hatten europaweit inflationsbereinigt jeweils Schäden in zweifacher Milliardenhöhe verursacht.