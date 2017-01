Einen Vorgeschmack gab es bereits am Freitag: Bei vielerorts strahlendem Sonnenschein kletterten die Temperaturen erstmals seit Tagen wieder in den Plus-Bereich. So wurden in Mittenwald am Mittag sieben Grad registriert. Auch in Kempten und Nürnberg war bei vier und drei Grad erst einmal kein Frieren mehr angesagt. In München registrierten die Wetterexperten zwei Grad.