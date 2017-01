Was sagt sie zum neuen Dschungel-König Marc Terenzi? "Der Sieg von Marc Terenzi hat mich in der Tat sehr überrascht. Vor allem die Tatsache, dass jemand, der die Hälfte seines Lebens in Deutschland verbracht und fünf Kinder von vier Frauen hat, immer noch Baby-Denglisch spricht. Er müsste doch eigentlich in seinem Leben mit so vielen Scheidungsunterlagen und Ähnlichem zu tun gehabt haben, dass er die Sprache mittlerweile beherrschen müsste. Sein Denglisch ist wirklich bemitleidenswert. Es muss hier auf der Spielwarenmesse doch sicher auch Sprachspiele für Herrn Terenzi geben, damit er die Sprache lernt.“