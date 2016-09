Nanu, wer hat sich denn hier verschummelt? Patricia Blanco war am Sonntag auf der Wiesn unterwegs - natürlich im Dirndl . Auf einem Foto ist die 45-Jährige jedoch kaum wiederzuerkennen.

München - Patricia Blanco feierte am Sonntag unter anderem mit Cathy Lugner und Schönheits-Doc Werner Mang auf dem Oktoberfest. Dabei setzte die 45-Jährige ihre weiblichen Rundungen in einem hellen Dirndl perfekt in Szene.