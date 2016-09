"Unsere starken wirtschaftlichen Ergebnisse haben uns ermöglicht, in unser Team, den Trainerstab und die Infrastruktur zu investieren", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Ed Woodward: "Wir greifen an und wollen Trophäen in den kommenden Jahren gewinnen." Das Rekordergebnis soll 2017 auf 540 Millionen gesteigert werden, auch ohne Einnahmen aus der Champions League.