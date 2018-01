Lady Gaga (31, "Million Reasons") wurde nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch wegen ihrer extravaganten Outfits berühmt. Die Zeiten, in denen sie mit Kreationen wie dem Fleischkleid provozierte, sind jedoch passé. In den letzten Jahren wurden ihre Looks immer damenhafter - was jedoch nicht heißt, dass die Sängerin ihre Vorliebe für ausgefallene Mode verloren hat. Das bewies sie nun beim Verlassen eines Hotels in Mailand, wo sie am Donnerstag im Rahmen ihrer "Joanne"-Welttournee auftrat.