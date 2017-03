Werk erscheint im November Alec Baldwin: Als Trump schreibt er über das Präsidenten-Leben

In "Saturday Night Live" schlüpfte Alec Baldwin (58, "30 Rock" ) schon mit großem Erfolg in die Rolle des Donald Trump (70), jetzt will der Schauspieler als US-Präsident auch ein Satire-Buch mitverfassen. Laut US-Medien arbeitet er dafür mit dem Autor Kurt Andersen (62) zusammen. Heißen wird das Werk demnach "You Can't Spell America Without Me: The Really Tremendous Inside Story of My Fantastic First Year as President Donald J. Trump" ("Du kannst Amerika nicht ohne mich buchstabieren: Die wirklich gewaltige Insider-Geschichte meines fantastischen ersten Jahres als Präsident Donald J. Trump.")