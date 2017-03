Werk 1 Wohnviertel am Ostbahnhof: Auf der Energie-Insel

Der Vorteil dieses Heizkraftwerks im Gegensatz zu konventionellen Heizkraftwerken ist, dass auch die Wärme, die bei der Stromerzeugung entsteht, genutzt wird. "Konventionelle Heizkraftwerke müssen die Wärme in Kühltürmen wegkühlen", sagt Franz Völkl von Bayernwerk Natur. Bei einem dezentralen Heizkraftwerk wie diesem kann die abfallende Wärme zum Heizen und für warmes und kaltes Wasser genutzt werden. Insgesamt geht also viel weniger Energie verloren – und günstiger werden soll der Strom so auch. Mit dem Projekt will sich das Unternehmen aktiv an der Energiewende in Bayern beteiligen. "Wir sehen die Energiewende in der Dezentralität und nicht im Bau von Trassen", sagt der Geschäftsführer Alexander Fenzl.

Aber auch sonst soll das Werksviertel ein besonders modernes Stadtviertel in München werden. Es soll es Ladestationen für Elektrofahrzeuge geben, Mietstationen für Fahrräder, Carsharing mit Elektroautos, eine Quartiersapp für das Smartphone – und die Bewohner sollen die Möglichkeit haben, das Leben im Viertel mitzugestalten.

