Tolle Aufholjagd

Der Geschäftsführer hatte bereits am Wochenende erklärt, dass die Bremer in der kommenden Saison von Beginn an in der oberen Tabellenhälfte mitspielen wollen. In der neuen Spielzeit sei es das Ziel, "vielleicht auch mal wirklich den internationalen Wettbewerb angreifen zu können", hatte Baumann bei Radio Bremen gesagt.

Dabei stand Nouri an der Weser zu Beginn der Rückrunde bereits vor dem Aus. Eine Niederlage im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 hätte ihn Mitte Februar wohl den Job gekostet. Doch Werder gewann mit 2:0 und legte danach eine tolle Aufholjagd hin.

"Ich war selbst im Februar als die Ergebnisse noch auf sich warten ließen, sicher, dass unser Weg mit Werder noch nicht zu Ende ist und ich hatte auch jetzt immer das Gefühl, dass es weitergehen muss", sagte Nouri am Montag. In dieser Saison haben die Bremer noch eine Minimalchance auf das Erreichen der Europa League. Dafür müsste das Nouri-Team am Samstag in Dortmund gewinnen und auf Ausrutscher von Köln oder Freiburg hoffen.

