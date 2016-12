sein Fazit zur Winterpause: "Ich freue mich über meine Tore und Vorlagen, aber mit dem Tabellenplatz kann man nicht zufrieden sein. Da hoffen wir alle, dass es in der Rückrunde besser läuft. Wir haben eine gute Mannschaft zusammen, aber in der zweiten Liga geht es häufig über den Kampf. Wir müssen uns weiter reinkämpfen."

den Unterschied zwischen Oberhaus und Unterhaus: "In der Bundesliga wird man sofort unter Druck gesetzt, wenn man den Ball bekommt. Man muss sehr schnell im Kopf sein. Das Spiel ist gleichzeitig deutlich taktischer geprägt. In der zweiten Liga hat man dagegen einen Moment mehr Zeit, dafür ist fast jedes Spiel sehr zweikampflastig. Der Unterschied zur ersten Bundesliga ist groß, das ist mir direkt zu Beginn klar geworden. Ich weiß gar nicht, in wie viel mehr Zweikämpfe pro Spiel ich da verwickelt werde..."

seine veränderte Spielweise: "Zweikampfhärte war genau das, was mir noch gefehlt hat. Mein Plus war immer meine Technik. An die etwas robustere Gangart in der zweiten Liga musste ich mich erstmal gewöhnen. Jetzt bin ich aber körperlich fit und stabil genug. Ich bin ein ganz anderer Spielertyp geworden. Ich versuche nicht mehr alles über meine Technik zu lösen, sondern haue mich in die Duelle und gewinne mittlerweile auch viele davon. Diesbezüglich hat mich der Schritt in Liga zwei auf jeden Fall weitergebracht."

die Turbulenzen bei Sechzig: "Ich muss zugeben, dass ich das aus Bremen nicht kenne. Da hatte ich nicht so oft einen neuen Trainer. Vítor Pereira ist mein sechster Trainer in zehn Monaten. Aber als Fußballer muss man das ausblenden. Das kriege ich gut hin. Natürlich weiß man, was im Verein abgeht, aber wenn man sich darüber auch noch Gedanken machen würde, ginge das auf dem Platz komplett in die Hose. Da braucht man einen freien Kopf. Das musste ich aber nicht lernen, das ist einem schon sehr früh bewusst."

seine Zukunftspläne: "Die Zukunft ist offen. Ich bin noch ein halbes Jahr hier und werde alles dafür tun, dass wir ins gesicherte Mittelfeld klettern und etwas Ruhe einkehren kann. Darüber, wie es danach weitergeht, habe ich mir ganz ehrlich noch keine Gedanken gemacht. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Im Sommer wird die Situation ohnehin neu bewertet."