Nur gegen Hamburg trafen die Bayern besser

Allerdings entschieden die Münchner die letzten 14 Duelle mit den Hanseaten mit 55:7 Toren für sich. Nur gegen den HSV (241) schossen sie mehr Tore als die 204 gegen Bremen.

Beim 2:0 im Hinspiel mussten sie allerdings bis zur 72. Minute auf ihren ersten Treffer warten. Die einzigen Saison-Punktverluste im eigenen Stadion leisteten sich die Bayern am 22. September beim 2:2 gegen Wolfsburg (nach 2:0-Pausenführung).

Mit Trainer Jupp Heynckes siegten sie in zehn von elf Ligaspielen, in denen sie nur beim 1:2 in Gladbach am 25. November in Rückstand gerieten. Ihre letzten sechs Ligatore erzielten sechs unterschiedliche Spieler.

Die seit drei Runden sieglosen Bremer gewannen erst einmal in der Fremde, das aber am 9. Dezember mit 2:1 bei Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund. Mit dem 0:1 in Leverkusen am 13. Dezember verlor Werder nur eine der letzten sechs Pflichtaufgaben.

Die Norddeutschen schossen mit dem zweitschlechtesten Angriff erst ein Tor in der letzten Viertelstunde und als einziges Team keins in den letzten fünf Minuten.

Die Duelle in Zahlen

Heimbilanz: 33 Siege, 11 Unentschieden, 7 Niederlagen - 131:53 Tore

Gesamtbilanz: 52 Siege, 25 Unentschieden, 26 Niederlagen - 204:120 Tore

Letzter Heimsieg: 6:0 am 26. August 2016

Letzte Heimniederlage: 2:5 am 20. September 2008

Letzte Elfmeter - FC Bayern (19/12): Lewandowski am 26. August 2016

Letzte Elfmeter - Werder Bremen (19/17): Ailton am 6. Dezember 2003

Letzter Platzverweis - FC Bayern (4): Wouters am 9. September 1993

Letzter Platzverweis - Werder Bremen (6): Prödl am 23. Februar 2013

Aktuelle Bayern-Schützen gegen Bremen: Lewandowski (12), Ribbéry (9), Müller (7), Robben (7), Wagner (4), Hummels (2), Thiago (2), Alaba (2), Martínez, Vidal

Aktuelle Werder-Schützen gegen München: Gebre Selassie, Kruse

