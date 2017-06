Werbung oder Parodie!? "Therese Maxvorstadt": Imagefilm sorgt für Lacher

Spott und Hohn in sozialen Netzwerken

Der Imagefilm ist nicht mehr ganz neu. Seit Mitte März schon machen sich immer noch und immer mehr Münchner über ihn lustig. Auch in den sozialen Netzwerken: so schreibt Amelie B. auf Facebook: "Hoffentlich wird die Frau in Minute 1:24 wenigstens von einem saugrantigen Münchner Verkehrpolizisten angehalten für Radlfahren auf dem Gehweg und falscher Straßenseite. Wobei, was sind schon Bußgelder, wenn man sich so eine Wohnung leisten kann."

"Ja, genau so ist das Leben in der Maxvorstadt", spottet Veronika F., und Konrad S. schreibt: "Was kost' der Quadratmeter für die Wohnung mit Dachterrasse? :D Das grenzt wirklich an ungewolltem Humor, wenn ich mir diesen Film ansehe. Dieses junge Pärchen zu Beginn, der Hipster Schnösel und die Blondine mit ihren zwei Kindern... Mit Anfang 30 hat sicher jede junge Familie ein paar Millionen zur Seite gelegt um sich so eine Wohnung kaufen zu können. Von den Säufern in Nadelstreifen gegen Ende ganz zu schweigen. Das ist echter Zynismus.."

Die "Säufer in Nadelstreifen", damit sind die Imagefilm-Bewohner eines der acht Penthäuser im "Therese" gemeint. Zu den Dachgeschosswohnungen gehören herrliche, große Terassen - die beim Betrachter des Films fast automatisch die Frage hochkommen lassen, ob das denn wirklich sein kann und darf, in einer Stadt, in der immer mehr nachverdichtet wird. Aber warum nicht - schließlich müssen Interessenten, die Kontakt zum Verkäufer aufnehmen wollen, ja auch angeben ("Pflichtfeld"), ob ihr Budget über drei oder über vier Millionen Euro beträgt.

Umliegende Geschäfte und Lokale werben für den Luxusbau

Die dargestellte Sonnenschein-Welt, untermalt von jazziger 90er-Jahre-Loungemusik mit einer Sängerin, die wiederholt "Therese, Part of my Life" von sich gibt, existiert in der studentenbelagerten Maxvorstadt so jedenfalls noch nicht. Den Anfang aber bildet möglicherweise das neue Luxusbauprojekt, wenn es denn einmal fertig ist. Die umliegenden Geschäfte und Lokale haben sich jedenfalls schon mal in Position gebracht: 26 Inhaber präsentieren sich auf der Internetseite des Bauprojekts www.therese-maxvorstadt.de fröhlich lachend auf perfekten Werbefotos - darunter auch alteingesessene Wirtschaften wie der Schellingsalon oder der Alte Simpl. Schließlich wollen ja alle was vom Kuchen abhaben. Wenn die Wohlhabenden ihr Geld in die Maxvorstadt tragen.