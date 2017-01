Werbung für Tunnel durch E-Garten Spiegel-Aktion: Gegen die Auto-Stadt

Es schaut dann so aus als führe die Ludwigsstraße sechsspurig durch die Innenstadt

Fußgängerzone nicht dem Autoverkehr geopfert

Die Aktion solle eine „Hommage“ sein, sagt Petra Grub-Lejeune. Dafür, dass die Stadt diese Fußgängerzone nicht dem Autoverkehr geopfert hat. In der Ankündigung zur Aktion heißt es: „Die hier vorgespiegelte Veränderung würde einen Sturm der Entrüstung auslösen: Die Ludwigstraße führt sechsspurig durch die Innenstadt. Feldherrnhalle und Theatinerstraße fallen zum Opfer.“

Die Grubs hoffen auf einen Beschluss des Stadtrats, um besser um Spenden werben zu können. Einst hieß es aus dem, Rathaus stets, ein erheblicher Beitrag für das Projekt müsse von privater Seite kommen.

Nachdem der Freistaat 35 Millionen Euro für die 125-Millionen-Euro-Röhre fest zugesagt hat, klingt das schon anders. Bürgermeister Josef Schmid (CSU) sagt der AZ: „Es wird nicht entscheidend sein, wie viel Geld gespendet wird.“ Aus seiner Sicht gebe es „keine Alternative“ mehr.

Die derzeitige Lösung mit drei schmalen Spuren an der Ifflandtraße ist nur provisorisch genehmigt. Ausgebaut werden muss so oder so – oberirdisch oder unterirdisch. Ein Ausbau im Park ist nicht vorstellbar. Die Zeiten der „autogerechten Stadt“ sind vorbei. Schmid kündigt den Stadtrats-Beschluss noch vor dem Sommer an. Das Rathaus meint es offenbar ernst.