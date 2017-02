Werbefilm löst Diskussion aus Schießt dieser Budweiser-Spot gegen Donald Trump?

Einige Trump-Unterstützer kündigten bereits an, Budweiser-Bier in Zukunft zu meiden. Trump-Gegner jubilieren hingegen. Der Bier-Konzern selbst rudert allerdings bereits zurück und will seinen Clip nicht als Anti-Trump-Statement stehen lassen. In der Stellungnahme eines Repräsentanten des Bier-Konzerns, die unter anderem CNN vorliegt, heißt es, dass die politische Brisanz des Videos reiner Zufall sei.