Wer wird sterben? "Vampire Diaries": Acht Spoiler aus dem dramatischen Serienfinale

4. Einer opfert sich

Um Mystic Falls zu retten, muss zudem einer der Salvatore-Brüder helfen, um Katherine Pierce (Nina Dobrev) ein für alle Mal zu besiegen. Kaum zu glauben, aber wahr: Stefan (Paul Wesley) stirbt! Sein Tod bricht nicht nur den Fans das Herz, sondern auch seiner frisch angetrauten Ehefrau Caroline (Candice King). Kurz vor seinem Übertritt in die Welt der Toten trifft Stefan auf Elena (Nina Dobrev) und flüstert ihr eine Botschaft ins Ohr. Wer zunächst denkt, es sei eine Liebeserklärung an seine einstige große Liebe, der irrt. Stefan lässt Caroline ausrichten, dass er sie für immer lieben werde.

5. Das Liebes-Dreieck findet ein Ende

Durch Stefans Tod bekommt sein Bruder Damon (Ian Somerhalder) das Happy End mit Elena. Das wird einen Teil der Fans überglücklich, den anderen wohl wütend machen. Stefan hat Damon vor seinem Tod in einen Menschen zurückverwandelt. Er und Elena verbringen zusammen ein langes, glückliches Menschenleben und heiraten sogar. Elena studiert Medizin und sie wohnen schließlich bis zu ihrem Tod in Mystic Falls.

6. Hoffnung für alle Fans von Klaus und Caroline?

Caroline und Alaric (Matt Davis) eröffnen unterdessen in Mystic Falls eine Schule für Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, auf die auch ihre Zwillinge gehen können. Eine großzügige Spende liefert kein Geringerer als Klaus Mikaelson (Joseph Morgan). "Das ist der Beginn einer anderen Geschichte", deutet Alaric im Voice-over an. Könnte das bedeuten, dass Caroline und Klaus im "Vampire Diaries"-Ableger "The Originals" zusammen kommen? In der letzten Folge der vierten Staffel der Show wurde Klaus' Tochter Hope an der Schule aufgenommen...

7. Hommage an Staffel eins

Alle Episodentitel der achten Staffel waren eine Hommage an die erste Staffel der Mystery-Serie. "I Was Feeling Epic", der Titel der finalen Folge, stammt aus der achten Folge der ersten Staffel. Lexi (Arielle Kebbel) sagt darin den Satz zu Stefan (Paul Wesley). Als die beiden im Finale wieder aufeinander treffen, dreht Stefan den Spieß um und richtet die Worte nun an seine beste Freundin. Die Episodentitel und diese kleine Szene mit Lexi und Stefan sind jedoch nicht die einzigen Erinnerungen an die Anfänge der Show.

8. Die letzte Szene

Am Ende werden nicht nur die Schicksale aller Figuren verraten, sondern auch eine Theorie für das Leben nach dem Tod aufgestellt. In der Mystery-Serie bedeutet das, dass alle ihren Frieden finden. So auch Damon, der Angst hat, seinen Bruder nie wieder zu sehen. Doch in der allerletzten Szene der Show treffen die Salvatores wieder aufeinander. "Hallo Bruder", lautet der finale Satz der Show, den Damon bereits in Staffel eins zum Besten gab, als er zum ersten Mal in Mystic Falls auftauchte. Die Brüder fallen sich daraufhin in die Arme und allen Fans sei geraten: Unbedingt Taschentücher bereithalten!