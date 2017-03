München - Gülseren Demirel wirkt aufgeräumt an diesem Dienstag. Sie ist offenbar froh, jetzt Klarheit gegenüber den eigenen Leuten geschaffen zu haben. Am Montag hat die Fraktionsvorsitzende der Stadtrats-Grünen intern erklärt, 2018 in den Landtag wechseln zu wollen. Jetzt steht für sie wieder die Alltags-Arbeit im Rathaus an.