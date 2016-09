München - Seine Leidenszeit ist vorbei, unter dem neuen Trainer Carlo Ancelott blüht er richtiggehend auf: Javi Martínez stand in allen vier Pflichtspielen dieser Saison in der Startformation des FC Bayern. Der Spanier überraschte den Italiener nach dessen eigenen Worten schon in der ersten Runde des DFB-Pokals in Jena (5:0) und gehörte auch beim 2:0 zuletzt auf Schalke zu den besten Münchnern.