Wer war die schöne Mörderin? Vier Fragen zum neuen "Tatort: Der kalte Fritte"

Was sagt der Autor über die Geschichte?

Der "Tatort: Der kalte Fritte" stammt aus der Feder von Murmel Clausen, der normalerweise gemeinsam mit Andreas Pflügler die Drehbücher für den MDR-Krimi verfasst. Diesmal war er alleine für die Geschichte aus Weimar verantwortlich. "Wir haben in fünf Weimarer Tatorten ein eigenes Universum geschafft", sagt Clausen über seine Werke. Er suche im Vorfeld immer Orte, an denen es kracht, pufft und zischt: "Da lag der Travertin-Steinbruch in Ehringsdorf nahe." Hat man gemerkt...

Woher kannte man die junge Freundin des ersten Mordopfers?

Gerade noch mit dem Online-Shopping beschäftigt, im nächsten Moment schon Scharfschützin: Als Lollo den Mörder ihres Mannes auf frischer Tat ertappt, zögert sie nicht lange, greift selbst zur Waffe und erschießt den Einbrecher. Gespielt wird die Rolle überzeugend von der erst 22 Jahre alten Ruby O. Fee. Wem das Gesicht bekannt vorkommt: Die in Costa Rica geborene Schauspielerin macht sich seit 2010 einen Namen als erfolgreicher Kinderstar. So wirkte sie unter anderem in "Bibi und Tina", "Die schwarzen Brüder" oder im Kinofilm "Womb" mit Eva Green. Ihren ersten "Tatort" spielte sie bereits 2013 in der Stuttgarter Folge "Happy Birthday, Sarah" als Episodenhauptrolle.

Wie geht es mit Dorn und Lessing weiter?

Der nächste "Tatort" mit Christian Ulmen und Nora Tschirner ist bereits im Kasten. Die erste Klappe fiel hierfür schon am 7. November. Der Film bekam den Arbeitstitel "Die robuste Roswita" und beschäftigt sich mit einem Mordfall in einem erfolgreichen Unternehmen, das Klöße herstellt. Klingt nach Klamauk wie eh und je. Ein Sendetermin für 2018 steht bislang noch nicht fest, möglicherweise können die Fans von Dorn und Lessing allerdings wieder auf einen Weihnachtskrimi aus Weimar hoffen.