"Ich glaube, es ist wichtig für den Verein, seine Identität und die Fans, dass ein harter Kern an deutschen und an einheimischen Spielern da ist, so dass die Identität des Klubs nicht verloren geht." Das sagte Thomas Müller, als Bastian Schweinsteiger im Sommer 2015 gerade zu Manchester United gewechselt war: "Da müssen wir schauen, dass das passt." Jetzt droht noch mehr bayerischer Identitätsverlust.

Rosenheim statt Rio

Aktuell passt es nicht mehr – um es in Müllers Worten auszudrücken. Im Winter wurde auch noch Holger Badstuber an Schalke verliehen. Ob er zurückkehrt, ist offen. Aus der Jugend drängen sich keine Talente auf. Künftig sollten neue Spieler für die Bayern wieder "eher aus Rosenheim als aus Rio" kommen, kündigte Karl-Heinz Rummenigge an. Das klang gut. Realistisch betrachtet, wird es angesichts der Ansammlung von Weltklassespielern in Carlo Ancelottis Team aber immer schwerer für junge Spieler, den Weg nach oben zu schaffen.

Lesen Sie hier: Eberl als Top-Kandidat?

Probieren wollen es die Bayern-Bosse trotzdem – mit dem neuen Nachwuchsleistungszentrum, das in diesem Jahr eröffnet wird. "Wenn man so ein tolles Ding hat, muss man demnächst alle drei Jahre einen Spieler für die erste Mannschaft rauskriegen", forderte Präsident Uli Hoeneß bei BFV.TV. Ein ehrgeiziges Ziel.

Tür bleibt auf

Bayerische Identität ist indes nicht nur auf dem Platz gefragt. Mit Uli Hoeneß ist der wichtigste Träger der Bayern-DNA an die Spitze des Vereins zurückgekehrt. Doch Hoeneß ist 65 Jahre alt, er wird in nicht allzu ferner Zukunft seine Nachfolge regeln wollen. Gleiches gilt für Rummenigge (61), der noch nicht entschieden hat, ob er nach Ende seines Vertrags 2019 weiter als Vorstandsboss zur Verfügung steht. "Es wäre toll, wenn wir nach den drei überragenden Spielern – Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge – wieder eine Generation großer Spieler in die Führungsebene integrieren könnten", hatte Edmund Stoiber der AZ zuletzt gesagt.

In der Vergangenheit ist das bei Spielern wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg oder Oliver Kahn nicht gelungen. Und auch Lahm hat sich (vorerst) gegen einen Job bei den Bayern entschieden. Hoeneß und Rummenigge halten ihm dennoch jede Tür offen. Sie wissen, dass Heynckes’ Sorge berechtigt ist.