Wer verteidigt neben Hummels? Süle oder Boateng? Das riesige Duell

Dauerbrenner Süle: "Ich bin sehr zufrieden, hier zu sein."

Und das lohnt sich. Der 22-Jährige hat sich zu einer erstklassigen Alternative in der Innenverteidigung entwickelt, gegen Augsburg kam er bereits zu seinem 14. Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. "Viele haben mir nicht zugetraut, dass ich so viele Spiele mache", sagte Süle: "Ich habe es mir zugetraut, da ich immer an mich geglaubt habe und wusste, was ich kann. Ich bin sehr zufrieden, hier zu sein."