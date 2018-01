Von Freitag bis Sonntag ist es wieder so weit: Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) bittet alle Tierfreunde um Hilfe beim Zählen der Wintervögel: Wer harrt trotz Kälte bei uns aus? Wer schaut als Wintergast vorbei? Hat es Veränderungen gegeben? Ist eine Art häufiger, eine andere seltener geworden? All das wollen die Experten aus den Beobachtungen ablesen, die in der "Stunde der Wintervögel" gemeldet werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Vogel- Volkszählung: