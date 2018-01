Das ist die spannendste Personalfrage in dieser Woche bei den Bayern. In Leverkusen ließ Trainer Jupp Heynckes Wagner 77 Minuten auf der Bank, was den Stürmer selbst ein wenig überraschte. "Ich habe auch gedacht, dass ich von Anfang an spiele", sagte der 30-Jährige: "Jeder will spielen, keine Frage. Aber kein Problem."