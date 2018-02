Wer singt die US-Nationalhymne? Super Bowl: Ist der Auftritt von Pink in Gefahr?

Die Schuldigen an ihrer unglücklichen Situation benennt der US-Star in dem Post auch: Ihre zwei Kinder, Tochter Willow (*2011) und Söhnchen Jameson (*2016), "die buchstäblich in meinen Mund husten und ihren Rotz auf meiner Wange abrubbeln". Doch sie spricht sich und den Fans Mut zu: "Ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde". Es bleibt also spannend, wie ihre Stimme klingen wird...

Der Super Bowl ist das alljährliche sportliche Top-Event in den USA. Diesmal treten die Football-Teams New England Patriots mit Gisele Bündchens (37) Ehemann Tom Brady (40) und die Philadelphia Eagles gegeneinander an. Bei ProSieben läuft die Berichterstattung rund um das Sport-Highlight ab 22:50 Uhr. Kick-off in den USA ist um 0:30 Uhr (MEZ).