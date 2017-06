Wer sind Jessicas Favoriten? "Die Bachelorette": Jetzt geht der Stress los

Date mit Typ "Beschützer"

Als nächstes durfte Niklas ein exklusives Einzeldate mit der "Bachelorette" genießen. Die beiden naschten Schokolade, plauderten über ihre jeweiligen Gewichtsprobleme (Niklas hatte früher mal 35 Kilo mehr auf den Rippen). Während er sich zu Beginn des Dates schwer tat, Jessica mit seinen Standard-Antworten zu überzeugen, wurde es beim romantischen Dinner dann schon etwas intimer. Aber ob man mit Aussagen wie "Dich zu umarmen, dir eine Jacke zu geben, das sind so die Bedürfnisse, die man bei dir hat" bei einer Frau landen kann, die als nächstes zum "Fifty Shades of Grey"-Date lädt...

Ein übelerregendes Rendezvous

Denn genau zu einem so betitelten Rendezvous wurden Arnold, Manuel, Marco und Domenico auf ein Segelboot geladen. Dort wurde es dann zum ersten Mal in der Folge vergleichsweise spannend. Denn das Meer hatte wohl eher weniger Lust auf "Fifty Shades of Grey" und entschied sich für einen starken Seegang, der vor allem bei "Doktor" Manuel dafür sorgte, dass er fast seinen Magen entleeren musste. Auch Marco konnte mit seinem Verhalten, während das Schiff wild vor sich hinschaukelte, eher wenig Eindruck bei Jessica schinden. Er klammerte sich wenig männlich ans Schiffdeck und passte auf, dass sein Hut nicht im Wasser landete...

Domenico und Arnold hingegen packten tatkräftig mit an. Letzter konnte am Ende wohl auch mit seiner Sex-Geschichte (heimlich im Zug) wohl am meisten beeindrucken, denn er durfte danach auf Jessicas Einladung hin zum Dinner bleiben. Er zählt wohl bereits jetzt zu den Favoriten der "Bachelorette": "Ich kann es gar nicht beschreiben, wie es ist, wenn Arnold mir in die Augen schaut", hauchte sie in die Kamera.

Die Entscheidung

Große Enttäuschungen gab es bei der abschließenden Nacht der Rosen nicht. Zwar kündigte Jessica vorab an, es könne sich noch alles ändern und sie habe sich noch nicht entschieden... doch dass Arnold, Niklas und David in umgekehrter Date-Reihenfolge in die nächste Runde durften, war abzusehen. Außerdem geht der Konkurrenzkampf für Domenico, Lukasz, Manuel, Alex, Andre, Basti, Sebastian, Michi, René, Johannes und Marco weiter. Für die Jungs bleibt es offenbar spannend wie bei einem Fußballspiel, denn wie sagte Domenico so schön, nachdem er als erster seine Rose überreicht bekommen hatte: "Das ist wie ein Elfmeter in der 90. Minute."

