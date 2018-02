Wo hat die Gruppe ihre Ursprünge? In Frankreich. Dort ist die "Génération identitaire" laut Selbstauskunft der IB 2012 entstanden. Ihr Erkennungszeichen ist ein Lambda in einem Kreis. Der griechische Buchstabe Lambda war das Symbol der Spartaner, die im fünften Jahrhundert vor Christus gegen ein übermächtiges persisches Heer kämpften. Die IB sieht sich, so interpretiert es der Verfassungsschutz in seinem Bericht 2016, also als Opfer einer Invasion anderer Kulturen. Europaweit gibt es Ableger - und einige in Bayern.

"Eine Bewegung, wie sie sich selbst nennen, sind sie aber nicht. Das sind wenige Aktive, die öffentlichkeitswirksam auftreten", sagt Miriam Heigl von der Münchner Fachstelle für Demokratie.

Identitäre Bewegung: Große Dunkelziffer

Wie verbreitet ist die IB im Freistaat? Die Mitgliederzahl wächst und wächst, ständig bilden sich neue Ortsgruppen, sagt Meußer, die aber teilweise nicht dauerhaft aktiv bleiben. Die IB unterteilt sich in die IB Bayern, Schwaben und Franken. Unter ersterer werden Oberpfalz, Ober- und Niederbayern zusammengefasst. 100 Mitglieder und Sympathisanten zählt der Verfassungsschutz. "Eine Zeit war die IB nur ein virtuelles Phänomen, bevor es zu öffentlichen Handlungen kam", erklärt Heigl.

Eine große Dunkelziffer bleibt aber: "Eine Resonanz, die wir nicht wahrnehmen können, findet in den Köpfen statt", betont die Expertin.

Was ist das Perfide an der "Identitären Bewegung"? "Die Identitären versuchen, nicht so verstaubt daher zu kommen und geben sich vordergründig respektvoll", sagt Heigl, "immer mit dem Zusatz, wer nicht den passenden kulturellen Hintergrund hat, gehört nicht hierher".

Wodurch macht die Gruppe auf sich aufmerksam? Immer öfter durch Aktionen in der Öffentlichkeit - wie etwa die knapp 30 Kreuze in Regensburg (AZ berichtete). Ihre Ideen dafür klauen sie oft bei ganz anders gesinnten Gruppen, etwa Greenpeace oder Sea Eye.

"Sie wollen ein junges, hippes Publikum ansprechen", sagt Heigl. Auch durch torpedierende Wortbeiträge bei Veranstaltungen zu Demokratie und Toleranz fallen sie auf.