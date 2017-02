Wer ist dieser Star? Für wen begann hier eine große Hollywood-Karriere?

Interessanterweise trägt Halle Berry derzeit wieder eine ähnliche Frisur wie 1986, wie ebenfalls auf Instagram zu sehen ist. Ein voluminöser Lockenkopf, der ihr bis in den Nacken reicht, ziert momentan das Haupt des Hollywood-Stars. Die "Miss World"-Krone konnte sie 1986 allerdings nicht mit nach Hause nehmen, sie belegte Platz sechs.

Bereits drei Jahre später konnte sie aber erste TV-Rollen ergattern, unter anderem in "Unter der Sonne Kaliforniens". Ihr Filmdebüt gab sie in Spike Lees "Jungle Fever" (1991) an der Seite von Wesley Snipes. Nach Erfolgsfilmen wie "X-Men" und "Passwort: Swordfish" schaffte sie mit "Monster's Ball" schließlich den großen Durchbruch. Sie erhielt 2002 für ihre Darbietung in dem Drama den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin". Im gleichen Jahr übernahm sie in "James Bond - Stirb an einem anderen Tag" an der Seite von Pierce Brosnan die Rolle einer Geheimagentin der NSA.