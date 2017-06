Der frühere Gladbacher ter Stegen (25), Champions-League-Sieger von 2015, bekam 2012 gleich in seinem ersten Länderspiel fünf Gegentore ins Netz gelegt. Von der Schweiz. Danach blieb er im DFB-Tor alles andere als fehlerfrei: Eigentor gegen die USA (2013), ein vermeidbares Gegentor durch die Beine gegen die Slowakei (2016) – ter Stegen und das Trikot mit dem Adler auf der Brust: Es passt bislang noch nicht. Der große Vorteil des Barcelona-Keepers sind die fußballerischen Fähigkeiten, die ihn von den meisten anderen Torhütern unterscheiden – und die Löw sehr schätzt. Gegen Chile im zweiten Confed-Cup-Spiel am Donnerstag dürfte ter Stegen im Tor stehen. Hält er besser als Leno?

Trapp patzt im Verein

Kevin Trapp machte bei seinem Debüt jüngst in Dänemark (1:1) einen sehr sicheren Eindruck, in Paris ist das nicht immer so. PSG soll sich nach einem Nachfolger für den Ex-Frankfurter umschauen, der seinen Stammplatz zwischenzeitlich bereits verloren hatte. Trapp ist der stärkste Keeper des Trios, wenn es um abgewehrte Torschüsse geht. Dafür leistet er sich die meisten Aussetzer. Der 26-Jährige wird wohl im letzten Gruppenspiel am Sonntag gegen Kamerun seine Chance bekommen.

Und Leno? Gut möglich, dass für den Leverkusen-Keeper das Turnier bereits gelaufen ist – auch wenn sich Löw noch nicht festlegen wollte. "Er hat mal einen Fehler gemacht, das ist für mich kein Problem", sagte der Bundestrainer: "Bernd Leno ist ein sehr guter Torwart." Der Patzer-Keeper selbst meinte: "Es ist mal so, dass man ein schlechteres Spiel macht. Das war vielleicht so, aber ich habe in den restlichen Spielen meine Leistung gebracht. Ich werde mich weiter anbieten." Besonders beim 0:0 gegen Italien in Mailand im vergangenen November hatte Leno eine gute Leistung gezeigt und seinen Anspruch untermauert, erster Vertreter von Neuer zu sein. "Ich werde wieder aufstehen und im Training wieder Gas geben", versprach er nun.

Leno hat gegenüber den beiden anderen Anwärtern auf die Nummer zwei den Nachteil, dass er in der kommenden WM-Saison nicht international spielt. Seine beiden Fehler gegen Australien könnten zwei zu viel gewesen sein.

