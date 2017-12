Wer ist der Fremde? Die unglaublichsten Geschichten rund um Bitcoin

Das teuerste Versehen der Welt

2013 unterlief James Howells ein folgenschweres Versehen. Wie der britische "Guardian" damals berichtete, hatte der Mann eine alte Festplatte weggeworfen. Erst im Nachhinein hatte Howells sich daran erinnert, dass der Zugang zu 7.500 Bitcoins darauf lagerte. Er hatte diese zu Anfangszeiten der Kryptowährung gefördert. Ein millionenschwerer Fehler, wie sich schon bald herausstellte. Er habe sich zwar sogar auf zur Müllhalde gemacht, fündig sei er aber nicht geworden, erzählt Howells.

Der Bitcoin-Polizist

Im gleichen Jahr berichtete die Techwebsite "CNET", dass die kleine amerikanische Stadt Vicco in Kentucky ihren Polizeichef Tony Vaughn nicht mehr in US-Dollar bezahlen werde. Der Stadtrat habe zugestimmt, den Polizisten in der Kryptowährung auszubezahlen. Sein Gehalt werde allerdings weiter in US-Dollar gerechnet. Nach Abzug von Steuern werde der Rest dann in Bitcoin umgewandelt und in einen Account der Stadt überwiesen, der Vaughn ausbezahlt.