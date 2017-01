Wer ist besser? Ribéry vs. Costa: Bayerischer Flügelkampf

Scholl: "Ribéry gehört in die Mannschaft"

Woran es sonst liegt, dass Costa im internen Bayern-Ranking an Ribéry vorbeigezogen ist? Das weiß nur Carlo Ancelotti. Der Trainer des FC Bayern brachte Costa am Freitag beim Bundesliga-Start in Freiburg überraschend von Beginn an, Ribéry wurde erst in der 71. Minute für seinen Rivalen eingewechselt. Und das, obwohl sich der Franzose nach einer sorgenfreien Vorbereitung „perfekt“ fühlt. „Ich bin 33, aber ich habe immer noch Hunger“, sagte Ribéry im Doha-Trainingslager in Doha.