Wer gewinnt das Finale? "DSDS"-Favorit Alphonso: "Ich will eine geile Show liefern"

"DSDS-Papa" oder "Mr. Bling-Bling" - welcher Ihrer Spitznamen gefällt Ihnen besser?

Alphonso: Natürlich Mr. Bling-Bling. Das ist mein Ding, das ist mein Motto, das ist das, was ich bin. Ich bin Mr. Bling-Bling. Natürlich bin ich gleichzeitig auch Papa. Ich habe ja zwei Kinder und bin gerne Familienvater. Aber auf der Bühne bin ich Mr. Bling-Bling.

Wer ist Ihr Lieblings-Juror?

Alphonso: Ich liebe sie alle. Aber mit Michelle hatte ich ein besonderes "DSDS"-Erlebnis. Ich bin ein sehr emotionaler Typ, der seine Gefühle nicht verstecken kann. Wenn mich etwas belastet, dann sieht man mir das an. Das hat Michelle beim Recall in Dubai schnell erkannt und war für mich da. Bei ihr konnte ich wieder neue Kraft tanken. Mit Michelle verbindet mich mittlerweile eine liebe Freundschaft. Ich bin wirklich froh, dass es sie gibt.

Was erhoffen Sie sich von einem Sieg bei "DSDS"?

Alphonso: Mein Traum ist es, auf den großen Bühnen zu stehen. Dass ich mich in die große Künstler-Riege einreihen und Konzerte geben kann. Ich selbst möchte mich nicht wirklich verändern. Es soll alles so bleiben wie es ist, nur ein bisschen hektischer. Dass die Leute mein Gesicht kennen und zu meinen Konzerten kommen. Dass sie mich so lieben und respektieren, so wie ich sie liebe und respektiere. Ich möchte es einfach so lange genießen, bis es nicht mehr geht.

Was würden Sie mit der Siegprämie von 500.000 Euro machen?

Alphonso: Erstmal würde ich dafür sorgen, dass meine Kinder abgesichert sind. Dann soll auch meine große Schwester in Amerika einen guten Teil haben. Sie hat unsere Mutter bis zu ihrem Tod gepflegt und ihr Leben hinten angestellt. Sie ist schon über 60 und soll nicht den Druck haben, arbeiten zu müssen. Ich will auch einen Teil spenden, am liebsten einem Verein in meinem Heimatort. Den Rest bekommen meine Frau und ich und dann schauen wir, was noch so kommt. Das ist erstmal der grobe Plan. Ich bin ein Mensch, der gerne teilt.

