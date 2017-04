Doppeltes Pech für Müller, den Doppel-Torschützen beim 6:0 gegen Augsburg, dass er aktuell wegen einer Knöchelblessur ausfällt. Das Ärzte- und Physioteam des Vereins kämpft darum, dass Müller schon am Samstag gegen Borussia Dortmund (18:30 Uhr), spätestens aber im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Real Madrid am 12. April wieder zur Verfügung steht.

Als Joker. Denn von Beginn an würde der 27-Jährige trotz steigender Form und Treffsicherheit in den letzten Wochen ohnehin nicht spielen. Lediglich an den Wochenenden, in der Bundesliga. In dem Wettbewerb, den die Bayern praktisch schon gewonnen haben. Dort lässt Ancelotti auch Joshua Kimmich (22) und Renato Sanches (19) im Mittelfeld ran.

Das Latino-Trio darf sich hin und wieder schonen, es wird gegen Real und im Pokalhalbfinale gegen Borussia Dortmund (26. April) gebraucht.

XABI ALONSO (35)

Der Meister des Aufbauspiels und der Spielkontrolle ist eine Schlüssel-Figur bei Ancelotti. Der Spanier lässt sich beim Spiel mit Ball in die Viererkette zurückfallen, attackiert gegen den Ball den Spielgestalter des Gegners. Weil Alonso seine Karriere Ende Mai – oder bestenfalls mit dem Champions-League-Finale am 3. Juni – beendet, legt er alles in diese letzten Wochen seiner Laufbahn, ist extra motiviert.

ARTURO VIDAL (29)

Gegen Augsburg wurde der Chilene nach seiner Rückkehr von den WM-Qualifikationsspielen in Südamerika geschont. Ancelotti weiß: Er braucht die Körperlichkeit, die Aggressivität des Achters im Saisonendspurt. Vidal soll der Bayern-Elf die Effenberg-Momente bescheren, den "Jeremies" raushängen lassen, den äußeren Schweinehund. Und wenn nötig, als kopfballstarker Antreiber mit in den Strafraum gehen.

THIAGO (25)

Der Dritte im Bunde der spanischen Bande steht für die Abteilung Esprit, Kreativität und Leichtigkeit. Thiago spielt ohne seinen Ziehvater Guardiola sein bestes, weil konstantestes Jahr bei Bayern. Der Mastermind des Angriffsspiels war an 14 Toren direkt beteiligt – auf diese Anzahl kam er in den vergangenen beiden Spielzeiten zusammen. Sein Spiel verzückt (die Fans) und macht verrückt (die Gegner). Führt dieses Trio die Bayern 2017 zum Triple?

