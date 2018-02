Dass die kleine Gruppe Museumsbesucher an diesem Abend trotzdem durch die Schiffshalle streifen kann, hängt mit einer besonderen Aktion zusammen. Bei der macht das Museum in Kooperation mit dem Kreisjugendring (KJR) Kinderträume wahr: Mehrmals im Jahr darf in dem Museum übernachtet werden. Das Angebot gibt es für Familien, oder die Kinder sind mit Mitarbeitern des KJR allein unterwegs.