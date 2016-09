Obenrum...

Tracht gibt es auch als winterfest. Dann ist das Material meist dicker, die Dirndl haben teilweise auch lange Ärmel. Besonders angesagt sind in diesem Jahr Dirndl aus Samt oder edlem Brokat. Wer lieber in die leichtere Allrounder-Variante für Frühjahr und Sommer investiert, kombiniert die Tracht zum Beispiel mit einer hochgeschlossenen Bluse. Bei der Ärmellänge kann variiert werden - wärmer hält aber auf jeden Fall die dreiviertellange Variante. Hochgeschlossene Modelle wirken nicht zwangsläufig zugeknöpft, feine Stickereien kommen so besser gut zur Geltung und das Dekolleté ist vor Wind und Kälte geschützt.