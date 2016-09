Kleiner Post - große Wirkung?

Winterscheidt, der seine Handynummer nach eigenen Angaben seit 1999 genutzt hatte, dürfte nun viel damit zu tun haben eine neue Nummer an all seine Verwandten, Bekannten, Freunde und Geschäftspartner weiterzugeben - sofern es sich denn tatsächlich um seine "echte" Rufnummer gehandelt hatte. Heufer-Umlauf freute sich hingegen über die gelungene Retourkutsche: "Ey Joko, meld dich mal. Bin hier in Spanien & weiß überhaupt nicht was du so machst. Immer besetzt", twitterte der Moderator.

Der 32-Jährige hatte allerdings auch erst unlängst einen fiesen Streich seiner Konterparts erdulden müssen: Winterscheidt hatte in seinem Namen Geschenkkörbe mit peinlichen Grußkarten an Stars von Jerome Boateng bis Daniel Brühl verschicken lassen. "Ich schäme mir die Augen aus dem Kopf", hatte der entsetzte Heufer-Umlauf Anfang September in der zugehörigen "Circus Halligalli"-Sendung bekannt.